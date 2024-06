Nie żyje Françoise Hardy. Aktorka walczyła o prawo do eutanazji

"Jestem w stanie gotować dla siebie. Jak długo mogę to robić, jest OK. Ale gdy pogorszy się, gdy będę osłabiona do tego stopnia, że nie będę mogła robić już przy sobie czegokolwiek, to poważnie rozważyłabym eutanazję. Nie mogę trwać tak, czekając na śmierć. Nie mogę żyć. Nie mogę zrobić nic, co kluczowe jest w życiu" - mówiła w jednym z wywiadów.