"Nie żyje jeden z największych". Tak pożegnała Stuhra w "Faktach"

W komentarzach pod wpisem Werner pojawiło się wiele pięknych słów o zmarłym aktorze. "Wiem, że Osioł w 'Shreku' to nie jest może najwybitniejsza rola dubbingowa czy w ogóle postać, w jaka się wcielił Pan Jerzy Stuhr, ale teraz po ogłoszonej na dniach premierze 5. części shrekowej sagi na 2026 wyjątkowo smutno, że już nie usłyszymy jego głosu w tej właśnie roli. To tylko pokazuje, jaka pustka zostaje po takich osobach i jak dotyka to nas, widzów, kiedy myślimy o całej filmografii, jaka zaistniała i jaka mogla się jeszcze zdarzyć. Wspaniały aktor, prawdziwy artysta" - napisał ktoś. "Mógł być kim tylko zechciał. Niezastąpiony. Wspaniały. Wielki smutek" - czytamy.