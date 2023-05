Nie żyje John Refoua. Montażysta "Avatara" cierpiał na rzadką chorobę

John Refoua miał na swoim koncie ponad trzydzieści głośnych projektów jako montażysta. W większości były to wielkie hollywoodzkie produkcje: "Avatar", "Avatar: Istota wody", "Transformers: Ostatni rycerz", "Siedmiu wspaniałych" (2016), "Geostorm", "Bez litości", "Do utraty sił". Za montaż pierwszego "Avatara" dostał nominację do Oscara i jak poinformowała jego żona, do końca pomagał przy produkcji trzeciej części, która ma być gotowa w 2024 r.