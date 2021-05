Nie żyje Kevin Clark. Aktor hitu z Jackiem Blackiem zmarł tragicznie

Kevin Clark zmarł 26 maja w tragiczny sposób. Jak podaje m.in. "Variety", 32-latek został śmiertelnie potrącony przez samochód. Clark jechał na rowerze w środę wczesnym rankiem przez dzielnicę Avondale w Chicago, gdy wjechał w niego Hyundai Sonata. Choć szybko przewieziono go do szpitala Illinois Masonic Medical Center, to niestety nie udało się mężczyzny uratować. Zmarł godzinę po wypadku. Policja podała, że 20-letnia kobieta, która kierowała samochodem, nie została aresztowana.