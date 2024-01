Nie żyje Lynne Marta. Aktorka miała 78 lat

Aktorka przyszła na świat w 1945 r. w New Jersey. Po raz pierwszy zadebiutowała na małym ekranie w programie telewizyjnym dla nastolatków "The Lloyd Thaxton Show". Później zaczęła pojawiać się w kolejnych produkcjach: "Gidgit", "The Monkees", "Love, American Style". Wystąpiła również w: "Starsky i Hutch", "Dni naszego życia" czy "American Dreams".