Jego śmierć wstrząsnęła światem. Wcześniej odrzucił lukratywny kontrakt

– Tak, mógłbym zarobić mnóstwo pieniędzy na tej roli. Prawdopodobnie mógłbym kupić sobie za to flotę odrzutowców albo całą wyspę. I wiesz co? Wcale nie jest mi to potrzebne. Moje ulubione buty do biegania kosztują 23 dol. Rzadko płacę więcej niż 40 dol. za spodnie. Dodaj do tego T-shirt, który kosztuje 20 dol. albo 10 w zależności od tego, czy kupię go na plaży. Nie potrzebuje bardzo dużej ilości pieniędzy, żeby żyć w ten sposób – tłumaczył swoje nastawienie do bogactwa jeden z najlepiej zarabiających wówczas aktorów.