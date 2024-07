Nie żyje partnerka Clinta Eastwooda. Córka gwiazdora pięknie ją żegna

Rodzina Eastwooda żegna jego partnerkę

Eastwood i Sandera poznali się w 2014 roku, gdy pracowała jako hostessa w restauracji w hotelu Eastwooda - Mission Ranch - w Carmel w Kalifornii. Dodajmy, że jeszcze w 2014 r. reżyser pozostawał formalnie mężem Diny Ruiz. To z nią Clint doczekał się najmłodszego dziecka - Morgan. Reżyser wyprowadził się od młodszej o 35 lat żony w 2012 r. i pozostawali w separacji aż do 22 grudnia 2014 r. Wtedy to oficjalnie się rozwiedli. Ze swoją ostatnią partnerką, Christiną, gwiazdor pojawiał się na różnych filmowych wydarzeniach, ale ten związek raczej nie był szeroko opisywany w mediach, w przeciwieństwie do poprzednich.