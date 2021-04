Kolejna strata. Paul Ritter miał zaledwie 54 lata

Ostatnie lata to czas świetności seriali, w które Ritter chętnie się angażował. Szczególną rozpoznawalność zapewniła mu rola Anatolija Diatłowa w megahicie HBO - "Czarnobyl". Ritter miał jedną z najbardziej charakterystycznych ról do odegrania. Wystarczy przypomnieć, że Diatłow był zastępcą głównego inżyniera Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej ds. eksploatacji. W serialu HBO pokazany jest jako jeden z czarnych charakterów. Serialowy Diatłow nie jest w stanie uwierzyć swoim pracownikom, że doszło do potężnej awarii i wybuchu reaktora.