Żałobnicy byli zaskoczeni. Niespodziewanie głos zabrała żona zmarłego

- Dziękuję za przybycie, za obecność i wzięcie udziału w uroczystości. (...) Był moim mężem, ale należał do wszystkich, bo tak to już jest w tym zawodzie. W pamięci sąsiadów, widzów i bliskich pozostanie na zawsze. Pozostaną w pamięci jego dokonania, jego uśmiech, nasza radość dzięki jego kreacjom, nasze wzruszenie, czasem łzy, nadzieja, refleksja, bicie serca – powiedziała do zgromadzonych w kościele osób żona zmarłego.