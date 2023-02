Msza pożegnalna Leonarda Pietraszaka. Gwiazdy zebrały się w warszawskim kościele

- Nigdy w naszej pamięci nie odejdzie tak na zawsze. Pozostaną jego role, jego twarz, ekspresja, uśmiech lub umiejętność wzruszania czy poruszania. Często dzięki sztuce, dzięki artystom stajemy się bardziej wrażliwi, skłonni do przemyśleń, bardziej empatyczni, a może lepsi dla siebie i innych. To jest wartość dodana do pięknego zawodu aktora. Żegnaj, artysto, żegnaj, Lolku, bo tak zwracali się do ciebie przyjaciele.