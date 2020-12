Nieśmiertelny Joe nie żyje. Gwiazdor "Mad Max: Na drodze gniewu" miał 73 lata

Ted Geoghegan, amerykański scenarzysta i producent filmowy, napisał na Twitterze o śmierci Byrne'a, ale nie zdradził, co było powodem. Filmowiec podziękował aktorowi za rozrywkę, którą dostarczał na przestrzeni lat, wymieniając dwie najbardziej charakterystyczne role. Hugh Keays-Byrne kojarzy się wszystkim z Nieśmiertelnym Joe z "Mad Max: Na drodze gniewu", ale był też czarnym charakterem (Toecutter) w pierwszym "Mad Maksie" z 1979 r.

Hugh Keays-Byrne urodził się w Indiach w 1947 r. W dzieciństwie przeprowadził się z brytyjskimi rodzicami do Anglii, gdzie zaczął wykazywać talent aktorski. Jego kariera zaczęła się od teatru i początkowo był przede wszystkim aktorem szekspirowskim.

W 1967 r. zadebiutował w brytyjskiej telewizji w "Boy Meets Girl", a kilka lat później wyjechał do Australii, gdzie kontynuował karierę aktora teatralnego. Coraz częściej pojawiał się jednak na małym ekranie, gdzie w końcu dojrzał go George Miller i zaproponował rolę antagonisty w "Mad Max" z Melem Gibsonem. Wiele lat później Byrne miał się spotkać z Millerem na planie "Justice League: Mortal", ale projekt trafił do kosza.