Trudno przegapić takie błędy. "Mad Max: Na drodze gniewu" ma ich sporo

W piątek 8 maja o 20:00 "Mad Max: Na drodze gniewu" pojawi się na antenie TVN. Jeżeli jeszcze nie widzieliście hitu George'a Millera, nagrodzonego sześcioma Oscarami, koniecznie nadróbcie tę zaległość. Jeżeli znacie i kochacie to postapokaliptyczne widowisko ( bo nie da się go nie kochać ), obejrzyjcie jeszcze raz i zwróćcie uwagę na wpadki, które poniżej wymieniamy.

Najnowszy "Mad Max" ma zawrotne tempo i trudno skupić się na szczegółach, ale wprawne oko zauważy poważne niedociągnięcia filmowców. Na przykład w niezapomnianej scenie z początku filmu, gdy Max jest przypięty do samochodu Nuxa niczym żywa kroplówka. Tytułowy bohater jest potrzebny kierowcy do transfuzji, dlatego wzdłuż łańcucha przebiega rurka wypełniona krwią. Ale w następnym ujęciu z samym Nuxem rurka do transfuzji po prostu zniknęła.