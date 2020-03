Nominacje do Węży 2020. Wśród najgorszych polskich filmów wcale nie przewodzą produkcje Patryka Vegi

Twórcy filmowi chętnie odbierają nagrody za swoje najlepsze osiągnięcia. Gorzej przychodzi im akceptacja koszmarnie wykonanej pracy. W ubiegłym roku w polskich kinach nie brakowało takich "kwiatków", co potwierdza długa lista nominacji do Węży, czyli najgorszych polskich filmów.

Wielki Wąż 2020 "Diablo. Wyścig o wszystko" - za cudownie nieudolną wariację na „Szybkich i wściekłych” i namówienie kilku dobrych aktorów, by zagrali tak źle jak tylko potrafią; " Futro z misia" - za cudowną wycieczkę w filmową przeszłość, gdy żarty były przaśne, a fabuły obciachowe; "Jak poślubić milionera?" - za opowieść tak sztampową i stereotypową, że bardziej byłoby naprawdę trudniej; "Misz Masz, czyli Kogel Mogel 3" - za popsucie filmowej legendy i wzorzec złej kontynuacji po latach przerwy; "Sługi Wojny" - za kino sensacyjne pozbawione sensacji. I sequel, którego nikt nie chciał, ani nie potrzebował (no może poza jego twórcą).

Najgorszy teledysk okołofilmowy Bezczel – "Żyć aż do bólu" z filmu "Proceder" Pectus ft. Kasia Cerekwicka – "Głowę noś do góry" z filmu "Jak poślubić milionera?" Ania Rusowicz i Sławek Uniatowski – "Szukaj mnie" z filmu "Misz Masz, czyli Kogel Mogiel 3" Sobota ft. Kabe – "6 rano" z filmu "Kobiety mafii 2" Mateusz Ziółko i Tabb - "Legiony" z filmu "Legiony"

Najgorszy przekład tytułu zagranicznego

"Dogonić marzenia" – org. "Ride Like a Girl"

"Impostor" – org. "The Hole in the Ground"

"Królowe zbrodni" – org. "The Kitchen"

"Młody geniusz i kłopotliwe wynalazki" – org. "Gaston Lagaffe"

"Na zawsze razem" – org. "Amanda"