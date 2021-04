Nowa funkcja. Netflix sam zadecyduje co masz oglądać

Po jej aktywowaniu algorytm wybierze programy, które użytkownikowi powinni przypaść do gustu. Wiadomo już jednak, że najpierw zacznie podsuwać nam nowości. Nic w tym oczywiście zaskakującego, niemniej będzie to zapewne skuteczny sposób, aby poprawić oglądalność premierowych tytułów. W dalszej kolejności algorytm sięgnie po niedokończone przez użytkownika filmy i seriale oraz zaproponuje nowe, które pasują do profilu widza.