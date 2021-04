Panika na giełdzie. Akcje Netfliksa poszły mocno w dół

W pierwszy kwartale 2021 roku serwis internetowy zyskał na całym świecie 3,98 mln użytkowników. W kontekście dynamiki przyrostu subskrybentów w ubiegłych latach jest to bardzo skromny wynik. Rok wcześniej, w analogiczny okresie, Netflix powiększył swoją widownię o blisko 12 mln gospodarstw domowych.

Patrząc na giełdową historię Netfliksa to wydarzenie można nawet nazwać tąpnięciem. Amerykańska firma przez lata charakteryzowała się dużą stabilnością, a znaczące spadki zdarzały jej się bardzo rzadko. Zdaniem analityków giełdowych nie jest to jednak długotrwały proces. Zwracają oni uwagę, że w taki zbyt impulsywny sposób na (często tylko pozornie) złe wieści reagują nastawieni na szybki zysk mali i średni akcjonariusze. Zazwyczaj też to właśnie oni w takich sytuacjach ponoszą straty.