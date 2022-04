"365 dni". Druga część polskiego hitu. Jeszcze więcej seksu

Już pod koniec kwietnia widzowie, którzy mają dostęp do Netfliksa, zobaczą drugą część hitu "365 dni". "Massimo i Laura nie grają w ciepło-zimno, oni grają w gorąco-parzy, a do gry właśnie dołączył ktoś nowy. '365 dni: Ten dzień' już 27 kwietnia" - tak brzmi opis do niespełna dwuminutowego zwiastuna filmu, na który czekali wielbiciele Blanki Lipińskiej i stworzonych przez nią bohaterów.