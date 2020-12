To nie żart! "365 dni" z nagrodą na festiwalu w Gdyni

"365 dni" według powieści Blanki Lipińskiej to jeden z najgorzej ocenianych filmów mijającego roku. Mimo to został doceniony na 45. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Jak to możliwe?

Share

"365 dni" spotkało się z chłodnymi recenzjami krytyków (Materiały prasowe)