Nowy film z Penélope Cruz - "24 godziny"

- "24 godziny" to wieloletni projekt, zastopowany przez pandemię, do którego na nowo podeszliśmy trzy lata temu. Nie byliśmy pewni, czy film przetrwa. Reżyser, Juan Diego Botto, i ja przyjaźnimy się od trzynastego roku życia, a teatru uczyliśmy się u jego matki, Cristiny Roty. Poprosiłam go o napisanie czegoś, w czym moglibyśmy razem zagrać, ale już po pierwszym szkicu scenariusza powiedziałam: "to jest twoje, musisz to wyreżyserować!" i kilka dni później się zgodził - mówi producentka filmu i zarazem odtwórczyni głównej roli Penélope Cruz