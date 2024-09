Nowy kinowy hit? Kubacki: "Odmawiam używek, teraz odmawiam też alkoholu"

Tak to wygląda. Wiesz, przygotowując się do naszej rozmowy pomyślałem sobie, że Dominik z "Drużyny A(A)" to w pewien sposób niezamierzenie kontynuacja postaci Kamila z "Apokawiksy". To bogate chłopaki z majętnych, szanowanych domów, którzy wychowują się z samymi przywilejami, z których śmiało korzystają. Filmowy Kamil szasta pieniędzmi z sejfu rodziców, imprezując, ile się da. To jest portret współczesnego dzieciaka z bogatego domu, który nie radzi sobie z emocjami, z przeszłością. Zarówno on, jak i Dominik z "Drużyny A(A)", mają problematyczną relację z ojcem. Kamila pcha to w imprezowanie, Dominika w szpony nałogu.