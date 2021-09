Nowy przebój Netfliksa. Polacy oszaleli na punkcie filmu

"Imprezowa dusza" opowiada historię młodej kobiety, która nie należy do osób prowadzących ustabilizowany tryb życia. Cassie uwielbia zabawę i ciągłe imprezowanie. Żyje lekko, łatwo i przyjemnie. Nie wie, co to umiar, nie kieruje się rozsądkiem, nie słucha dobrych rad i ostrzeżeń. Podsumowując, jest idealną kandydatką do ukarania przez los. Podczas jednej z imprez Cassie ginie w głupim wypadku. Do świata żywych może powrócić jedynie po to, aby naprawić swoje ziemskie błędy.