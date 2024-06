Nr 1 wśród seriali na Netfliksie. Teraz to oglądają Polacy

"Alma ma 17 lat i niedługo kończy liceum. Greta i Nata to jej dwie najlepsze przyjaciółki. Znają się od dziecka, razem chodzą na imprezy i wszystkie muszą się mierzyć z typowymi dla nastolatek problemami, jak poczucie wyobcowania, zazdrość, konflikty z rodzicami, a nawet toksyczne związki… Ale kiedy na profilu @Iam_colemanmiller pojawia się zdjęcie z podpisem: 'To ja dzień przed tym, jak zostałam zgwałcona', normalność znika i nic nie jest już takie jak dawniej. Jak i kiedy doszło do napaści? Kto prowadzi profil? Ile prawdy jest w tym oskarżeniu i kto naprawdę jest tu ofiarą?".