Gdzie żyją dzikie stwory? "Eric" Netfliksa zabiera nas w mroczne zakamarki [RECENZJA]

Eric to wielki, futrzasty stwór z rogami, bohater rysunków małego Edgara. Vincent postanowił, że stwór jest kluczem do zagadki zaginięcia chłopca. Jest tylko jeden sposób, by ten wrócił do domu: Vincent stworzy Erica, jak wiele innych lalek w swojej karierze i pokaże go na wizji w swoim programie dla dzieci. Zanim jednak twór z filcu i sztucznego futra powstanie w pracowni, zjawa się w wizjach mężczyzny, towarzyszy mu na co dzień, mówi do niego. I tu jest dobry moment, by zadać pytanie: właściwie po co?