Numer 1 polskiego Netfliksa. Obejrzałam hit z gwiazdorską obsadą, żebyście wy nie musieli [RECENZJA]

Bajecznie bogata para organizuje wesele jednego z trzech synów. Goście przybywają do pięknej willi na wyspie, by celebrować miłość. Pani domu (w tej roli Nicole Kidman) to autorka bestsellerów, która pracuje nad kolejną książką. Jej mąż (Liev Schreiber) to spadkobierca fortuny, obecnie mężczyzna w kryzysie wieku średniego ewidentnie zatracony w używkach oraz kochankach. Mimo to uchodzą za tytułową "Parę idealną". Na zewnątrz ich życie wygląda jak bajka. Trzech synów jak z obrazka, piękne kreacje, domy i życie na pokaz.