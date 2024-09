Nowy hit Netfliksa z gwiazdorską obsadą. Jedna z nich jest nie do poznania

Gigant zaprosił do projektu gwiazdy pierwszej wielkości. Tytułową parę grają Nicole Kidman i Liev Schreiber. Nie oni jednak przyciągają największą uwagę. Podczas seansu trudno oderwać wzrok od postaci przyjaciółki rodziny, niejakiej Isabel Nallet. Głównie dlatego, że aktorka, która wciela się w bohaterkę, to legenda francuskiego i światowego kina, Isabelle Adjani. Powiedzieć, że jest odmieniona, to powiedzieć tyle, co nic.