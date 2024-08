O sekstaśmie gwiazdora mówili wszyscy. Hulk Hogan straszy pozwem

Pomimo że Hogan nie jest zaangażowany w produkcję filmu i na razie podchodzi do niej z obojętnością, wyraźnie zasygnalizował, że jeśli film naruszy jego prawo do prywatności - co już wcześniej zostało chronione werdyktem sądu - nie zawaha się podjąć kroków prawnych. Źródła bliskie Hoganowi, cytowane przez TMZ, opisują go jako osobę cieszącą się teraz pełnią życia. Hogan ma nową żonę, stał się bardziej uduchowiony i angażuje się w nowe przedsięwzięcia biznesowe, jak produkcja piwa, oraz działalność charytatywna, wspierając schronisko dla bezdomnych w Tampa.