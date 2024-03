1 z 10 "Obcy" powraca. Jak po latach wygląda seria? Oto ranking

20 marca do sieci trafił zwiastun filmu "Obcy: Romulus". Będzie to siódmy z kolei film w jednej z najsłynniejszych serii filmów grozy w historii, a dziewiąty, jeśli liczymy dwa crossovery. Przed sierpniową premierą "Romulusa" odświeżyłem wszystkie tytuły, by sprawdzić, jak się bronią po latach. Jest kilka zaskoczeń!