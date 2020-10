Obywatel świata. Recenzja filmu "Tony Halik" w reż. Marcina Borchardta

Nieustraszony łowca przygód, podróżnik, dziennikarz i korespondent amerykańskiej NBC. Tony Halik miał był jedną z najbarwniejszych postaci telewizyjnych w czasach PRL-u, a jego opowieści o odległych lądach słuchały miliony widzów. Marcin Borchardt w swoim fascynującym dokumencie przybliża nam wielowymiarową postać słynnego globtrotera.

Młodsi widzowie mogą nie rozumieć fenomenu Tony’ego Halika, ale dla starszych był on idolem, nieustraszonym łowcą przygód i skarbnicą wiedzy o miejscach, o których w czasach głębokiego komunizmu nikt nawet nie śmiał marzyć. Podróżom poświęcił całe życie, a jego otwartość i pogodna natura sprawiały, że zjednywał sobie sympatię ludzi wszędzie, gdzie się pojawił. Mówiono o nim "polski Indiana Jones", bo jego materiały z podróży – okraszone barwnymi anegdotami – oglądało się z wypiekami na policzkach, jak wciągający film przygodowy.

Bajkowe życie podróżnika, niegasnąca sława i długie pasmo sukcesów – to wszystko sprawiło, że Tony Halik stał się postacią kultową – tak niezwykłą, że aż nierealną. Nieco ekscentryczny wygląd i nieprawdopodobne opowieści złożyły się na mit nieustraszonego zdobywcy odległych terenów. Mimo powszechnego zachwytu Halik wzbudzał też wiele kontrowersji – szczególnie w kwestii autentyczności opisywanych zdarzeń. Sceptycy zarzucali podróżnikowi wybujałą fantazję i skłonność do mitomanii. Jednak ostra krytyka wcale nie zachwiała jego silnej pozycji w medialnym świecie. Tylko co jakiś czas wraca pytanie: ile Tony Halik naprawdę zobaczył i doświadczył, a ile sobie wymyślił?

"Tu byłem". Jaka jest prawda o Tonym Haliku?

Marcin Borchardt postanowił bliżej przyjrzeć się działalności słynnego globtrotera. Reżyser dotarł do wielu archiwalnych zdjęć i nagrań zgromadzonych w archiwach IPN-u, Filmoteki Filmowej, Telewizji Polskiej i amerykańskiej stacji NBC, Muzeum Etnograficznego, a nawet do kroniki filmowej w Argentynie, gdzie Halik przebywał przez wiele lat. Z nieznanych dotąd materiałów i rozmów z bliskimi podróżnika Borchardt stworzył fascynujący portret człowieka głodnego przygód i wiecznie nienasyconego życiem.

"Tony Halik" jest pięknym hołdem oddanym podróżnikowi. Twórca tego dokumentu nie ocenia swojego bohatera, nie stara się też za wszelką ceną udowodnić mu kłamstw, o jakie często bywał posądzany. Borchardt oddaje głos prawdziwym uczestnikom tej historii i zgrabnie zestawia ze sobą liczne wspomnienia oraz anegdotki samego Halika, a także jego rodziny i przyjaciół. Ich relacje często nie pokrywają się ze sobą, ale to w brew pozorom jeszcze bardziej zaostrza apetyt na dalszy ciąg niezwykłych wydarzeń.

Pierwsze 180 000 km przygody

Tony Halik, a właściwie Mieczysław Sędzimir Antoni Halik, wychował się w rodzinnym majątku Żabiny w woj. warmińsko-mazurskim. Jak sam wspominał, pasją do podróżowania zaraził go dziadek, który w młodości dużo jeździł po świecie. Nestor rodu opowiadał małemu Mietkowi o odległych kontynentach, zapierających dech w piersiach krajobrazach i dzikich plemionach, żyjących z dala od cywilizacji. Równocześnie Halik pasjonował się lotnictwem. Chciał zdobyć zawód pilota, żeby móc latać w przestworzach, zwiedzać obce, dalekie kraje. Te plany pokrzyżowała mu wojna. Ranny w boju trafił do Francji, gdzie poznał swoją przyszłą żonę, Pierrette Andrée Courtin. Halik jednak wcale nie zrezygnował z marzeń o podróżach – wręcz przeciwnie. Już wkrótce młode małżeństwo wyruszyło w świat, by odkrywać i dokumentować piękno odległych lądów. Wspomnienia z licznych wypraw spisał w swojej pierwszej książce – "180 000 km przygody".

Materiały prasowe (Materiały prasowe)

Mąż, ojciec, podróżnik, gawędziarz, showman

Z licznych opowieści bliskich i znajomych można wywnioskować, że Tony Halik miał wiele twarzy, a każda z nich w niczym nie przypominała poprzedniej. Świat postrzegał go przede wszystkim jako odważnego podróżnika, ale był też mężem i ojcem. Jak sprawdzał się w tych rolach? Syn Halika, Ozana, przyznaje, że ojciec był w jego życiu nieobecny. Tony miał swój daleki świat, który początkowo dzielił z rodziną, ale później zatracał się w nim samotnie. Wieczna tułaczka po świecie dla małego dziecka wydawała się wspaniałą przygodą, jednak z czasem Ozana zaczął tęsknić za normalnym życiem, jakie wiedli jego rówieśnicy. Halik był jednak niespokojnym duchem, nie potrafił usiedzieć w miejscu. Wkrótce poznał polską dziennikarkę Elżbietę Dzikowską i ruszył z nią w dalszą drogę, zostawiając żonę i syna we Francji.

Tam, gdzie pieprz rośnie

Dzikowska i Halik stworzyli świetny duet telewizyjny, który przyciągał przed ekrany miliony widzów. Ich cykle podróżnicze "Tam, gdzie pieprz rośnie", "Tam, gdzie rośnie wanilia" oraz "Pieprz i wanilia" zyskały miano formatów kultowych, które wierni fani do dziś wspominają z rozrzewnieniem. Czy zatem jest sens dochodzić, ile w opowieściach Halika było prawdy? Chyba nie, bo nawet jeżeli część przygód sobie wymyślił, to przecież za to także go kochamy. Tony Halik ubarwiał Polakom szarą rzeczywistość PRL-u i tego z pewnością nikt mu nie zapomni.

Faktem jest, że był bardzo zdolnym reporterem, a swoją pogodą ducha zjednał sobie ludzi na całym świecie. Był świadkiem wielu wydarzeń, które zmieniły bieg historii, poznał wybitne osobistości i lubił się tym chwalić. Trudno powiedzieć, ile prawdy jest w tym, że podczas spotkania z królową Elżbietą II Halikowi pękły spodnie albo że zrobił obszerny wywiad z Fidelem Castro. Prawdą jest natomiast, że był w Stoczni Gdańskiej podczas porozumień sierpniowych, a także to, że był fotografem prezydenta Wenezueli Carlosa Andrésa Pérez i jego żony Evity, a także to, że miał ogromny wkład w rozwój amerykańskiej stacji telewizyjnej NBC.

