"Oczy Tammy Faye": złoto kapie w rytmie Alleluja

To, co Showalterowi wyszło jednak znakomicie, to pokazanie hipokryzji ewangelistów i ich brudnych zagrywek, do których są zdolni, żeby się dorobić. To skupia się w postaci baptysty Jerry'ego Falwella. Pod cienką warstwą wiary czai się tu okrutna homofobia i seksizm, które przejmą władzę chwilę po upadku Tammy i Jima. Pod tym względem seans "Oczu Tammy Faye" będzie bardzo, ale to bardzo niewygodnym doświadczeniem dla wielu widzów.