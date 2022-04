Odchodzi bohater lat 90. "Przykre, co stało się z jego karierą"

W kilka sekund podczas gali rozdania Oscarów Will Smith wywołał skandal. Przyniósł wstyd sobie, ale także rodzinie Richarda Williamsa, w którego wcielił się w filmie "Król Richard. Zwycięska rodzina". Echo skandalu cały czas słychać. Co teraz z karierą Smitha, który latami pracował na to, by znaleźć się w panteonie gwiazd Hollywood? Co z filmami, w których miał zagrać?