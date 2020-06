Oddał się w ręce policji. Hollywoodzki producent oskarżony o gwałt, molestowanie, porwania

Mężczyzna nie przyznaje się do winy. Jego prawnik w oświadczeniu pisze tak: "Pan Guillod przez 8 lat jest szykanowany, choć nie miał szans, by zeznawać w kontrze do oskarżycielek. Sprawiedliwość rzadko wygrywa, nie przychodzi łatwo, ale pan Guillod cierpliwie czeka na to, by oczyścić swoje imię".