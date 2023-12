Odeszła w wieku 27 lat. Powstał film o muzycznej gwieździe Amy Winehouse

"Back to Black" skupi się na niezwykłym geniuszu, kreatywności i szczerości Amy, które towarzyszyły jej we wszystkim, co robiła. Film przedstawi muzyczną podróż artystki, która zabrała ją z szalonej i kolorowej londyńskiej ulicy Camden High Street lat 90-tych do międzynarodowej sławy. Wiemy, jaką cenę musiała zapłacić Winehouse za ten ogromny sukces.