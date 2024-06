Odszedł Janusz Rewiński. Jeden z ostatnich wywiadów ulubieńca Polaków

Pod koniec lat 90. wyprowadził się na ranczo pod Mińskiem Mazowieckim i tam mieszkał do śmierci, nie funkcjonując w mediach, ani na scenie. W ubiegłym roku spotkał się w swoim domu z Ewą Szykowną i Piotrem Zwiefką, by nagrać pierwszy odcinek youtubowego programu "Szykowne rozmowy". Był to jeden z ostatnich wywiadów Janusza Rewińskiego.