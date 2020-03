Oleg Sencow pokazał swój nowy film w Gdańsku. Wstrząsający obraz reżimu

Ukraiński reżyser uwolniony z rosyjskiego łagru zaprezentował swoje nowe dzieło tuż po światowej premierze na Berlinale również w Europejskim Centrum Solidarności. Film "Numery" powstał dzięki wsparciu polskich filmowców.



Oleg Sencow w 2014 r. trafił do więzienia za rzekomą działalność terrorystyczną. Artysta protestował przeciwko aneksji jego rodzinnego Krymu przez Rosję. Został skazany na 20 lat więzienia. 7 września 2019 r. został uwolniony razem z 11 innymi więźniami politycznymi.

Oleg Sencow w trakcie spotkania z gdańską publicznością zdradził, jak wyglądały prace nad filmem zza krat. Sam casting trwał blisko pół roku. Reżyser w trakcie wizyty przyjaciela, reżysera castingu, oglądał zdjęcia aktorów za pancerną szybą. Opisy ich prób otrzymywał listownie. Efekt wyboru jest piorunujący, co zdążyli już zauważyć krytycy na festiwalu w Berlinie.

Polacy dostarczyli również spore wsparcie techniczne. Za kamerą stanął Adam Sikora , wspierany przez montażystę "Zimnej wojny" Jarosława Kamińskiego . Również dźwięk oraz postprodukcja to zasługa polskich twórców.

"Numery" to adaptacja sztuki teatralnej, którą Sencow napisał w 2011 r. Wówczas nie mógł przypuszczać, że wykreowany świat będzie tak bliski wydarzeniom następnych lat jego życia. Film rozgrywa się w zamkniętej przestrzeni, w której ludzie są tylko numerami. Każdy ich dzień wygląda tak samo, przebiega on ściśle według regulaminu stworzonego przez Wielkie Zero.