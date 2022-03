Opinie są druzgocące. "Morbius" to najgorszy film Marvela od wielu lat

W "Legionie samobójców" Jared Leto zagrał Jokera, szaleńca z zielonymi włosami, zapadniętymi oczami i grillem na zębach. We wspomnianym "Domu Gucci" można go rozpoznać jedynie po oczach. Kreacja w filmie Ridleya Scotta spotkała się zresztą z ostrą krytyką potomków Paolo Gucciego. Jego córka skrytykowała nieuczesane włosy, liliowy garnitur, manieryczne zachowanie. Nie tak zapamiętała ojca. - To straszne i okropne. Czuję się głęboka urażona - powiedziała dziennikarzom.