Nowe informacje o śmierci Matthew Perry'ego. Już wcześniej tracił kilka razy przytomność

US Weekly dotarło do sądowych dokumentów, z których wynika, że Iwmasa podawał swojemu szefowi "znaczące ilości ketaminy" w miesiącu jego śmierci. Przez kilka ostatnich dni jego życia miał podać mu dożylnie sześć do ośmiu dawek dziennie. Z tych samych dokumentów dowiadujemy się, że asystent znalazł nieprzytomnego gwiazdora "Przyjaciół" dwukrotnie. To oznacza, że Perry był już na skraju śmierci wcześniej. Oraz, że gdyby feralnego wieczoru Iwmasa zdążył wrócić, to może uratowałby aktora po raz kolejny i ten by dziś żył. Z drugiej strony z zeznań asystenta wynika, że w dniu śmierci gwiazdora podał mu trzykrotnie ketaminę, a po raz ostatni zrobił to po słowach Perry'ego "zapodaj coś większego". Dziś wiemy, że byłą to ostatnia dawka silnego leku.