Orange Warsaw Festival: nie tylko muzyka, ale także festiwal smaków

W dniach 7 i 8 czerwca na Torze Wyścigów Konnych na warszawskim Służewcu odbywa się Orange Warsaw Festival 2024. Dla fanów tego typu wydarzeń to przede wszystkim święto muzyki. Nie ma co jednak ukrywać, że jeśli już idziesz w takiej miejsce, to musisz tam też zjeść. Pod tym kątem OWF daje radę. Każdy znajdzie coś dla siebie. Zobaczcie, czego możecie się spodziewać, jeśli chodzi o gastronomię.