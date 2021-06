Orły 2021. Zobaczcie, co działo się na scenie i czerwonym dywanie!

Polskie Nagrody Filmowe Orły zostały rozdane po raz 23. Film "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy" Jana Holoubka zdeklasował konkurencję, choć główna nagroda powędrowała do animacji "Zabij to i wyjedź z tego miasta" Mariusza Wilczyńskiego. Czytelnicy Wirtualnej Polski zadecydowali, aby przyznać statuetkę twórcom filmu "Sala samobójców. Hejter" Jana Komasy. Orły to najważniejsze branżowe statuetki rodzimej kinematografii - doroczne nagrody Polskiej Akademii Filmowej organizowane przez Niezależną Fundację Filmową dla Polskiej Akademii Filmowej od 1999 r. Pomysłodawcą Orłów jest Dariusz Jabłoński, reżyser i producent filmowy, obecnie Prezydent Polskiej Akademii Filmowej. Co działo się na scenie i poza nią? Kto wyróżnił się na czerwonym dywanie? Jak gwiazdy reagowały na przyznanie im nagród? Zobaczcie wideo!