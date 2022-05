Orły 2022: rozmowy o kinie - #3 Magdalena Koleśnik [podcast Open FM]

Orły to nagrody rozdawane nieprzerwanie od 1999 roku. To właśnie one odkryły dla szerokiej publiczności takich twórców, jak Piotr Domalewski, Jan P. Matuszyński czy Małgorzata Szumowska. Gościem trzeciego odcinka podcastu "Orły 2022: rozmowy o kinie" jest Magdalena Koleśnik. Aktorka jest nominowana do nagrody w kategorii "najlepsza rola kobieca" za film "Sweat", który ponadto ma szansę otrzymać statuetkę za dźwięk oraz reżyserię.