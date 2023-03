Orzeł – Polska Nagroda Filmowa od kuchni

Od niedawna obserwuję twórczość Adama Fedorowicza, ale wiem jak motyw skrzydeł jest dla niego bliski i ważny, jak go fascynuje. Rozumiem to bardzo dobrze. Jest to bowiem melodia, której się nie zapomina do końca życia. Ważne jest tylko, aby te skrzydła stale wzrastały i unosiły w coraz to nowe i nie odkryte jeszcze przestrzenie. Myślę, że Adam Fedorowicz jest rzeźbiarzem, który swoją sztukę nosi w sobie, a jego wystawy rzeźb to chęć podzielenia i potrzeba podzielenia się tym, co dla artysty jest najdroższe i najważniejsze... Adam Fedorowicz jest rzeźbiarzem, który szuka form aluzyjnych, metaforycznych. Obca jest mu wszelka tandeta i powierzchowność tak powszechna w sztuce dzisiejszej...