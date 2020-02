Oscary 2020. Polka zaśpiewa na oscarowej gali

Polska reprezentacja na gali Oscarów będzie większa, niż się tego spodziewaliśmy. Oprócz twórców "Bożego Ciała" w Dolby Theatre w Los Angeles zobaczymy też, a raczej usłyszymy, Katarzynę Łaskę, która zaśpiewa hit z "Krainy lodu".

W nocy z 9 na 10 lutego poznamy laureatów 92. Nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej. Charakterystycznym elementem gali są występy muzyków nominowanych w kategorii najlepsza piosenka. W tegorocznym gronie znaleźli się wykonawcy "Into the Unknown" z animacji Disneya " Kraina lodu ".

"Długo musiałam czekać na chwilę, w której będę mogła powiedzieć Wam, że zaśpiewam na Oscarach! Teraz kiedy to czytacie, jestem już w Los Angeles w wirze przygotowań. Tu gdzie spełniają się marzenia. Trudno mi to pojąć, bo przecież takie rzeczy zdarzają się tylko w snach! Okazuje się, że nie ma na tym świecie nieosiągalnych, zbyt odległych marzeń, takich na które nie zasługujemy! Jeśli tylko ciężko pracuje się na swój sukces, to ktoś w końcu to doceni!" - napisała.