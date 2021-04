Oscary 2021: gdzie i kiedy obejrzymy galę? Przygotujcie dużo kawy

Ceremonia rozdania Oscarów to bez wątpienia jedno z największych i najważniejszych wydarzeń filmowych. W tym roku uroczystość będzie inna niż zwykle. Odbędzie się w nocy z 25 na 26 kwietnia. Gdzie i o której będzie można ją obejrzeć w Polsce?

Ceremonia rozdania Oscarów dotychczas odbywała się na przełomie lutego i marca. W ubiegłym roku Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej odeszła od tej tradycji – nagrody wręczono 9 lutego. W tym roku gala pod wieloma względami będzie wyglądać inaczej. Już sam fakt przeniesienia jej na koniec kwietnia jest nietypowy. Oczywiście powodem tej zmiany jest wybuch pandemii koronawirusa.

Oscary 2021: Gdzie oglądać? O której godzinie?

W tym roku polscy widzowie będą mogli obejrzeć galę na żywo na kanale Canal+ Premium oraz online w serwisie canalplus.com. Oscarowe studio wystartuje o godz. 2:00 w nocy z 25 kwietnia na 26 kwietnia, a jego gospodarze – dziennikarka Karolina Korwin Piotrowska i krytyk filmowy Błażej Hrapkowicz – będą na bieżąco komentować filmową noc. Następnie, 27 kwietnia o 17:30, skrót gali dostępny będzie w serwisie canalplus.com.

Trzeba wspomnieć koniecznie, że w ubiegłym roku gala dostępna była w paśmie odkodowanym. W tym roku będą mogli ją obejrzeć tylko abonenci Canal+ Premium oraz serwisu VOD uruchomionego przez Canal+.

Jeśli ktoś nie będzie miał możliwości oglądania ceremonii, to w niedzielę na stronie głównej WP będzie mógł przeczytać aktualizowaną na bieżąco relację z gali, a także przeczytać materiały związane z nagrodami, gwiazdami i oscarowymi filmami. Zapraszamy od 22:00!

Oscary 2021: gala inna niż wszystkie

Z uwagi na pandemię w tym roku Oscary transmitowane będą z dwóch miejsc – stacji kolejowej Union Station w Los Angeles oraz z Dolby Theater, w którym co roku odbywa się gala wręczenia. To właśnie w Union Station zgromadzą się, po raz pierwszy w historii, nominowani oraz osoby prezentujące poszczególne kategorie. Z kolei w słynnym budynku odbędzie się część artystyczna. Rzecz jasna bez publiczności. Organizatorzy zapowiedzieli, że kilka elementów ceremonii widzowie zobaczą w wybranych miejscach USA i poza granicami kraju, w których przebywają ci nominowani, którzy nie mogli przybyć do Los Angeles.

Podobnie jak w zeszłym roku uroczystość nie będzie miała jednego gospodarza wieczoru. Na pewno na scenie pojawią się zeszłoroczni laureaci jak Laura Dern, Brad Pitt, Joaquin Phoenix czy Bong Joon Ho. Oprócz nich wygranych ogłoszą w poszczególnych kategoriach także Halle Berry, Bryan Cranston, Angela Basset, Harrison Ford czy Zendaya.

Oscary 2021: nominacje

Przypomnijmy, że najwięcej nominacji – 10 – zebrał film "Mank" Davida Finchera, ale bukmacherzy raczej nie przewidują, by zdobył nagrody w najważniejszych kategoriach. Z kolei sześć szans na statuetkę mają filmy "Ojciec", "Judas nad the Black Messiah", "Minari", "Sound of Metal", "Nomadland" i "Proces siódemki z Chicago". Szacuje się, że największe szanse na nagrody ma "Nomadland" Chloe Zhao, ale historia pokazała, że Akademia Filmowa nie zawsze przyznaje statuetki faworytom.

Oscary 2021: polskie wątki

Na tegorocznej gali nie zabraknie też polskich wątków. Uznany operator Dariusz Wolski został nominowany do Oscara za zdjęcia do obrazu "News on the World". Z kolei produkcja "Quo vadis, Aida?" powalczy o statuetkę w kategorii najlepszego filmu międzynarodowego. Pracowało przy nim kilku Polaków – Antoni Łazarkiewicz jest autorem muzyki, Małgorzata Karpiuk odpowiadała za kostiumy, zaś za montaż Jarosław Kamiński.