Oscary 2021 nie miałyby sensu bez Netfliksa. Rekordowa ilość nominacji

Jest to szczególny moment w historii Oscarów. Dotychczas tylko dwukrotnie jednemu producentowi udało się uzyskać więcej nominacji niż Netflix. Pierwszy raz doszło do tego w 1941 r., kiedy studio filmowe United Artist zgarnęło 45 wyróżnień, wystawiając do rywalizacji tak kultowe dziś filmy jak "Rebeka", "Długa podróż do domu" oraz "Złodziej z Bagdadu".

Mimo to istnieje spora szansa, że i w tym roku filmy Netfliksa też nie zgarną zbyt wielu Oscarów. "Sukces" ostatniego dzieła Scorsese może powtórzyć "Mank" Davida Finchera. Reżyser nie ukrywa, że od lat próbował nakłonić największe studia filmowe do realizacji tej produkcji, ale nikt nie był zainteresowany wydaniem fortuny na czarno-biały dramat poświęcony postaci scenarzysty kultowego "Obywatela Kane’a", czyli Hermana Mankiewicza. Choć produkcja zdobyła aż 10 oscarowych nominacji, zarówno krytycy, jak i bukmacherzy dają jej małe szanse na zwycięstwo w jakiejkolwiek konkurencji.

Na drugim planie wyróżniła się również Glenn Close w "Elegii dla bidoków" . Co ciekawe, aktorka zdobyła za tę kreację nominacje zarówno do Oscarów, jak i Złotych Malin.

Kinomaniacy z pewnością pamiętają, jak w minionych latach organizatorzy Oscarów przymuszali Netfliksa do pokazywania swoich produkcji w stacjonarnych kinach, aby móc ubiegać się o laury. 2020 rok pokazał, że rynek VOD to nie branża drugiej kategorii. To również dzięki takim firmom jak Netflix, Amazon Prime czy HBO kino przetrwało kryzysowy moment. I to dzięki nim Oscary nie musiały rezygnować z tegorocznej gali. Warto byłoby to docenić.