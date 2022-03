Oscary 2022. Największe filmy bezlitośnie wyśmiane na scenie

Zebranej na miejscu publiczności nie zostało nic innego jak dyplomatyczny śmiech i oklaski. Amy Schumer nie była jednak nawet w połowie tak "okrutna", jak potrafił być Ricky Gervais, gdy był gospodarzem Złotych Globów. Jego bezlitosne żarty przeszły do historii, a aktor do dziś twierdzi, że jest przez to w Hollywood persona non grata.