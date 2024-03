Oscary 2024. Godzilla kontra Hollywood. Kto zrobił najlepsze efekty specjalne?

Sam przez lata spędzone w postprodukcji czy animacji nauczyłem się tego, że widz oglądający twoją pracę na ekranie nie zastanawia się, czy to kosztowało 100 tysięcy, milion czy 10 milionów. Dla widza liczy się po prostu, czy to, co ogląda, jest dobrze zrobione. To po prostu ma działać, więc jeśli jest film zrealizowany przy niskim budżecie i to wszystko rzeczywiście dobrze wygląda, to znaczy, że ktoś wykonał olbrzymią pracę i dobrze się do niej przygotował. Że była dobra współpraca między człowiekiem nadzorującym VFX, reżyserem, operatorem. Właśnie dziś dzięki temu można osiągnąć dobre rezultaty w niskim budżecie, bo często przy dużych budżetach jest tak, że wszystko jest robione trochę jak od szablonu. Reżyser robi swoje, operator robi swoje, dział VFX robi swoje. Choć oni wszyscy wykonują jak najlepszą robotę, to nie ma takiej przestrzeni, gdzie wszyscy się spotykają i kreatywnie kombinują, jakby to ugryźć, żeby wyglądało dobrze i aby było optymalne kosztowo.