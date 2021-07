Oszukiwał widzów. Kontrowersyjny reżyser nakręcił nowy film

W miniony piątek w amerykańskich kinach pojawił się nowy thriller M. Nighta Shyamalana pt. "Old". Twórca "Szóstego zmysłu" jest wierny swojej filmowej filozofii i od lat podążą drogą mroku, suspensu i tajemnic ludzkiej psychiki. Shyamalan to bardzo nierówny reżyser. Nigdy nie wiesz, co pokaże w kolejnym filmie.