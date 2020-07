OUTSIDER Premiera DVD już 28 lipca!

Chociaż sprawa wydaje się prosta, Ralph jest szczerze zaskoczony pojawieniem się sprzecznych dowodów, które wskazują na obecność podejrzanego w sąsiednim miasteczku w czasie popełnienia zbrodni. Tajemnicze zbiegi okoliczności towarzyszące tej makabrycznej sprawie doprowadzają Ralpha, doświadczonego gliniarza wciąż opłakującego śmierć własnego dziecka, do włączenia do sprawy prywatnej detektyw znanej z niekonwencjonalnych metod, Holly Gibney (Cynthia Erivo), której niesamowite umiejętności mają pomóc wyjaśnić tajemniczą sprawę.

“Outsider to serial nie tylko dla fanów twórczości Stephena Kinga, każdy znajdzie coś dla siebie w tym fascynującym serialu” powiedziała Rosemary Markson, starszy wiceprezes ds. Marketingu w Warner Bros. Home Entertainment. “Najchętniej oglądane seriale HBO w ciągu ostatnich trzech lat zahipnotyzowały publiczność dzięki niesamowicie utalentowanym aktorom, zaskakującym zwrotom akcji oraz autentyczności w prezentowaniu trudnych tematów przeżywania żalu i traumy, które nie pozwolą oderwać Ci się od ekranu aż do elektryzującego zakończenia.”

„To co najbardziej podoba mi się w serialu „Outsider” to fakt, że jest jak koń trojański!” powiedział Ben Mendelson, odtwórca roli Ralpha Andersona „Myślę, że są w nim przemyślenia i tematy na temat tego co znaczy być mężczyzną. Sądzę, że ewolucja tej historii polega na odejściu od tego klasycznego, policyjnego detektywa w typie obrońcy i bohatera”.

W obsadzie serialu “Outsider” znaleźli się zdobywca nagrody Emmy® oraz nominowany do Złotego Globu Ben Mendelson (“Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie”, “Player One”), zdobywczyni nagrody Tony i nominowana do Oscara® i Złotego Globu Cynthia Erivo (“Kolor Purpury”, “Harriet”), Bill Camp (nominowany do nagrody Emmy® za rolę w serialu “Długa noc”), Mare Winningham (nominowana do Oscara® za film “Georgia”), Paddy Considine (nowy, powstający serial HBO “The Third Day”), Julianne Nicholson (“Mare of Easttown”), Yul Vázquez (serial HBO “Rozwód”), Jeremy Bobb ( “The Knick”) oraz Marc Menchaca (“Grzesznica”) i laureat nagrody Emmy® i Złotego Globu Jason Bateman (“Ozark,” “Bogaci bankruci”) jako Terry Maitland.