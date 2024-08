Owacje na stojąco w Wenecji. Długo wyczekiwany film zbiera świetne recenzje

Pierwsze recenzje "Beetlejuice Beetlejuice"

W Polsce nowy film Burtona trafi do kin 6 września. Po weneckiej premierze w sieci pojawiają się pierwsze recenzje i pełne są słów zachwytu. Hollywood Reporter chwali świeżość spojrzenia reżysera na odkurzony film i pisze, że Burton "odnalazł nowe życie w śmierci". Recenzent Variety zauważa, że to nie jest jeden do jednego film sprzed ponad 30 lat, który pokochali fani stylu ekstrawertycznego reżysera, ale to wciąż coś, co pokochają fani postaci Keatona. "Uczciwa nostalgia za czasem, gdy Burton jeszcze szokował wrażliwością 'klowna z piekieł"' - czytamy. BBC nazywa film "radośnie szalonym" i daje mu cztery gwiazdki na pięć.