Pamiętacie ślicznotkę z kultowego horroru? To zaskakujące, co przeżyła w młodości

Urodzona w 1973 r. Neve Campbell pochodzi z Ontario w Kanadzie. Jako dziewczynka marzyła, aby zostać baletnicą. Uczęszczała do szkoły baletowej, ale kilka kontuzji przekreśliło jej szanse na wielką karierę. Niestety to przyczyniło się do załamania nerwowego, które przeszła w wieku nastoletnim. Pogrążała się wtedy w depresji, odmawiała jedzenia, a rodzina bała się o jej życie.