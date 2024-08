Papież-Polak i Madonna. Jeśli się potwierdzi, będzie hit

Od miesięcy mówiło się o tym, że Madonna szykuje biograficzny film, ale w styczniu 2023 r. Universal Pictures zrezygnował ze współpracy. W lipcu tego roku pojawiły się nowe doniesienia, że artystka wróciła do prac nad tytułem, który nosi wstępnie tytuł "Who's That Girl". W Madonnę ma wcielać się Julia Garner. Gwiazda w mediach opowiadała, że film skupiłby się na jej zmaganiach w "świecie mężczyzn", by rozwijać karierę. Mówiło się też, że sporo miejsca poświęci się doświadczeniom Madonny z lat 80. I tu pojawia się postać polskiego papieża.

Madonna zainteresowana Piotrem Adamczykiem?

Jak podaje Plotek, mówi się, że Madonna mogłaby zatrudnić Piotra Adamczyka do swojego filmu. Miał rzekomo pojawić się pomysł, by zaprosić polskiego aktora, który wcielał się już w Jana Pawła II, na zdjęcie próbne. Epizod w filmie Madonny? To z pewnością byłoby wyjątkowe doświadczenie dla aktora, a dla polskich widzów prawdziwa gratka. Historia jest w końcu bardzo kontrowersyjna.

Przypomnijmy, że Piotr Adamczyk przez lata był kojarzony przede wszystkim z "Karol - człowiek, który został papieżem" z 2005 r. W projekcie nakręconym przez Giacomo Battiato pokazano historię Wojtyły od czasów drugiej wojny światowej aż po wybór na papieża. Piotr Adamczyk tak zagrał w tym filmie, że do dziś robi to na widzach wrażenie i rolę tę co rusz mu się przypomina. Kto by pomyślał, że kiedykolwiek pojawi się opcja, by wcielić się w Jana Pawła II jeszcze raz i to w takim projekcie?

Trzeba jednak zaznaczyć, że biografia Madonny do grzecznych produkcji nie będzie należała. Tym bardziej, jeśli pojawi się w niej wątek konfliktu z Janem Pawłem II. W 1989 r. wyszedł klip do piosenki "Like a Prayer", w który Madonna m.in. rozbudza rzeźbę czarnoskórego Jezusa stojącą w kościele. Płoną krzyże, na dłoniach artystki pojawiają się stygmaty, jest nawet pocałunek. Mary Lambert, autorka teledysku, komentowała po latach, że chodziło o zestawienie ekstazy seksualnej z ekstazą religijną.

Papież Jan Paweł II był innego zdania. Nazwał teledysk bluźnierstwem i nawoływał do bojkotu artystki, jej piosenki i trasy koncertowej. Madonna odpowiedziała. Podczas jednego z koncertów symulowała masturbację, gdy za jej plecami wyświetlał się wizerunek papieża, innym razem - podczas koncertu w Rzymie zainscenizowała ukrzyżowanie na scenie. Watykan nie raz groził Madonnie ekskomuniką.