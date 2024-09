"Pasja" wróci do kin. Mel Gibson chce szokować?

O tym, że Gibson przymierza się do kontynuacji "Pasji", mówiło się co najmniej od 2022 r. W jednym z wywiadów aktor przyznał, że film nie będzie miał linearnej narracji, to znaczy wydarzenia będą pokazane niechronologicznie. - To trochę jak science fiction. To duża historia, trudny koncept, i zajęło mi to dużo czasu, aby znaleźć sposób na jej opowiedzenie, który rzeczywiście zadziała - komentował, porównując pracę nad filmem do... odlotu po narkotykach, co wywołało wiele spekulacji na temat charakteru tej produkcji.